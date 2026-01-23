Exjugador de Eagles y Raiders es asesinado en refugio de indigentes
El ex liniero defensivo, Kevin Johnson fue encontrado con traumatismo craneoencefálico en un campamento de personas sin hogar.
La policía de Los Angeles investiga la muerte del ex liniero defensivo de Eagles y Raiders, Kevin Johnson, tras encontrarlo con un traumatismo craneoencefálico y heridas de arma blanca en un campamento de personas sin hogar.
La muerte de Johnson fue declarada homicidio y la policía investiga ya que se cree que Johnson vivía en el campamento al momento de su muerte. También se investiga si tenía problema de salud, a sus 55 años.
Johnson nació en Los Ángeles y jugó para la preparatoria Westchester. Pasó sus años universitarios en Texas Southern antes de ser seleccionado en la cuarta ronda del draft de 1993 por los Patriots de Nueva Inglaterra.
Ganó un Campeonato Arena Bowl con los Predators. Terminó su carrera en la NFL con 54 tacleadas, 7 capturas, un balón suelto forzado y un balón suelto recuperado, que devolvió para touchdown. Johnson también disputó dos playoffs en su carrera.