NFL Exjugador de Eagles y Raiders es asesinado en refugio de indigentes El ex liniero defensivo, Kevin Johnson fue encontrado con traumatismo craneoencefálico en un campamento de personas sin hogar.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Kevin Johnson, ex jugador de Eagles. Imagen Getty Images.

La policía de Los Angeles investiga la muerte del ex liniero defensivo de Eagles y Raiders, Kevin Johnson, tras encontrarlo con un traumatismo craneoencefálico y heridas de arma blanca en un campamento de personas sin hogar.

PUBLICIDAD

La muerte de Johnson fue declarada homicidio y la policía investiga ya que se cree que Johnson vivía en el campamento al momento de su muerte. También se investiga si tenía problema de salud, a sus 55 años.

Johnson nació en Los Ángeles y jugó para la preparatoria Westchester. Pasó sus años universitarios en Texas Southern antes de ser seleccionado en la cuarta ronda del draft de 1993 por los Patriots de Nueva Inglaterra.