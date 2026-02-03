NFL ¿Qué equipos nunca han ganado o jugado un Super Bowl? Dentro de las grandes glorias del futbol americano profesional, hay equipos que nunca han jugado o ganado y Super Bowl de la NFL.

El evento deportivo más visto en el mundo, el Super Bowl LX está cada vez más cerca, solamente quedan dos candidatos para llevarse el preciado trofeo, New England Patriots vs. Seattle Seahawks es la Final de la NFL.

A lo largo de todos estos campeonatos, más de 20 equipos diferentes han podido alzarse con la victoria en este juego final, sin embargo, hay otros más que nunca han tenido el Vince Lombardi en sus manos o que ni siquiera han estado cerca de obtenerlo.

Los equipos que más lejos han estado de obtener la mayor gloria de la NFL son Cleveland Browns, Detroit Lions, Houston Texans y Jacksonville Jaguars, mismos que nunca han jugado un Super Bowl a lo largo de su historia.

EQUIPOS QUE NUNCA HAN JUGADO UN SUPER BOWL

Cleveland Browns: Los finales de los 80 fueron sus mejores años, donde llegaron en tres ocasiones a la disputa por el campeonato de la Conferencia Americana, desafortunadamente los tres los perdieron ante los Denver Broncos de John Elway.

Detroit Lions: A pesar de ser una de las franquicias más viejas de la NFL, fue hasta 2023 que se acercaron a tocar la gloria, pero enfrente se toparon con unos 49ers que les remontaron 17 puntos en la final de la Conferencia Nacional.

Houston Texans: Nunca han logrado llegar a la Final de conferencia y en este año, una vez más en sus dos décadas de existencia, se quedaron en la orilla al caer en un juego dramático ante los New England Patriots.

Jacksonville Jaguars: En sus 30 años de vida llevan tres finales de la Conferencia Americana, todas ellas perdidas, la última de ellas ante los Patriots de Tom Brady en el 2017.

TAN CERCA DE LA GLORIA Y TAN LEJOS DEL LOMBARDI

Dentro de la lista de los que nunca han levantado el Vince Lombardi también existen los equipos que sí lo han visto de cerca, pero jamás han podido tocarlo, es decir, los que han llegado al Super Bowl, pero no lo han podido ganar, entre los que se encuentran los Minnesota Vikings y los Buffalo Bills, ambos con cuatro apariciones y mismo número de derrotas.

Arizona Cardinals: Disputó el Super Bowl XLIII y terminó cayendo con remontada de los Pittsburgh Steelers en los últimos segundos.

Los Angeles Chargers: La edición de 1995 parecía ser su año de consagración, pero tuvieron el infortunio de toparse en el Gran Juego con uno de los equipos más legendarios de la historia de la NFL, los San Francisco 49ers de Joe Montana.

Tennessee Titans: En el Super Bowl XXXIV se quedaron a menos de una yarda de llevar el encuentro al alargue y terminaron perdiendo ante los St. Louis Rams.

Atlanta Falcons: Han estado en dos ocasiones en el juego por la supremacía de la NFL y en ambas cayeron, en el XXXIII fueron apaleados por los Broncos Denver y, cuando estuvieron más cerca de acariciar el preciado trofeo, fue en Super Bowl LI, cuando tenían ventaja de 28-3 en el tercer cuarto y terminaron sucumbiendo ante un legendario Tom Brady en los controles de los New England Patriots.

Carolina Panthers: En su corta existencia, desde 1995, han logrado disputar dos veces un Super Bowl, aunque en ambas se encontraron a dos leyendas en los controles de sus rivales, Tom Brady con los Patriots en el XXXVIII y Payton Manning con los Broncos 12 años después.

Cincinnati Bengals: Han llegado a tres partidos de Super Bowl, aunque en dos de ellos, el XVI (1982) y el XXIII (1989) debieron enfrentarse a los 49ers de Joe Montana, quien los dejó en el camino; mientras que en el LVI de 2022, la más reciente oportunidad, sucumbieron 23-20 ante Los Angeles Rams.

Buffalo Bills: Han perdido en cuatro ocasiones la oportunidad de obtener el Vince Lombardi y todas ellas de manera consecutiva, entre el Super Bowl XXV en 1991 y el XXVIII de 1994, ante Giants, Redskins y dos veces ante Dallas Cowboys.