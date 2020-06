Antonio Cromartie llama 'maldito desgraciado' a Drew Brees

Le sigue lloviendo duro y tupido a Drew Brees , esta vez la exestrella defensiva de la NFL, el esquinero Antonio Cromartie , llamó al quarterback de los New Orleans Saints estúpido y cobarde, con respecto a sus comentarios en contra de que los jugadores en la NFL se arrodillen para protestar.

"Estás en el vestidor con nada más que hombres negros. Para que te sientes aquí y pienses que la protesta de arrodillarse era sobre una bandera, no me jodas. A una bandera no le importa nada la comunidad negra", y agregó una lista de víctimas del racismo.