Toño de Valdés | Las opciones de Kaepernick

La novela de Colin Kaepernick tiene un nuevo capítulo y este podría ser el definitivo. Con el terrible asesinato de George Floyd el pasado 25 de mayo en Minneapolis las protestas en contra del racismo crecieron no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo y el deporte no se quedó atrás.

Fue ahí donde el nombre de Kaepernick volvió a adquirir fuerza y es que hay que recordar que el ex quarterback de los 49ers fue el primero- en el ya lejano 2016- en poner una rodilla en tierra durante el himno de los Estados Unidos antes de los partidos de la NFL.

El comisionado Roger Goodell emitió un mensaje en el cual aseguraba que los directivos de la NFL estaban arrepentidos por no apoyar el movimiento en su momento y que tenía toda la intención de que “Kap” regresara a los emparrillados. Claro que los jugadores de descendencia afroamericana tomaron la postura de que era demasiado tarde para cambiar de parecer, pero bueno, esa es otra historia.

Regresando al tema de Kaepernick, el egresado de Nevada demostró un nivel superlativo en la liga llevando a San Francisco al Súper Bowl XLVII- cayendo ante los Ravens 34-31- y, seguramente, está listo para regresar. Pero, en lo estrictamente deportivo, ¿quién podría requerir de los servicios de un pasador de 32 años que no ha tenido acción en los últimos 4?

Me vienen a la mente solo 3 equipos: Jaguars, Chargers, Patriots.

Los Angeles han sido el equipo que más interés han demostrado en sus servicios, inclusive el coach Anthony Lynn aseguró que no ha tenido contacto con el, pero que tiene el perfil necesario para estar en su equipo. Los del Oeste de la Americana perdieron en la agencia libre al veterano Philip Rivers y reclutaron en su primera selección colegial a Justin Herbert. Kaepernick podría ser el maestro del egresado de Oregón para darle tiempo de acoplarse al profesionalismo.

Jacksonville dejó ir a Nick Foles a Chicago, quien una lesión no le permitió jugar más que un partido el año pasado cuando era la gran apuesta de los del sur de la nacional. Fue entonces cuando Gardner Minshew se volvió el titular y aunque demostró nivel no pudo alejar a los jaguares de la última posición en la división. Kaepernick podría ser el respaldo necesario para el coach Doug Marrone en caso de que su pasado de segundo año no cumpla con las expectativas.