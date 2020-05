Toño de Valdés | Juventud y experiencia

Dallas adquiere a un veterano con muchas millas recorridas para ser el suplente de Dak Prescott, quien aún no firma una extensión de contrato, el cual acaba a final de temporada.

Aunque parece difícil que el “pelirrojo” se haga de la posición de titular, no hay duda que el nuevo head coach, Mike McCarthy, lo utilizará para tener en constante presión a Dak y, por qué no, utilizarlo en caso de que su nivel no sea el óptimo.