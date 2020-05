Alfredo Tame | Pláticas entre 40 y 20: Bendita NFL

“Pues a mi me gustó, lo que sí es que el calendario está durísimo”, expresó Iván con incertidumbre.

“Ahora sí, no habrá quién pueda parar a mis 49ers, se armaron con lo que necesitaban y Jimmy G ya tiene experiencia”, dijo Erick fanfarroneando,.

“La verdad yo con mis Delfines me siento muy emocionado, todo pinta que ahora sí estamos en camino de una buena reconstrucción”, afirmó Memo esperanzando.

Es una realidad que la NFL ha sido la única Liga que por no estar en temporada nos ha dado noticias deportivas constantemente.

Se ha logrado confirmar como la mejor liga del mundo, sí, es cierto, un tanto de rebote porque al no estar activos les ha permitido promover, proteger, organizar, planear, ejecutar de manera extraordinaria lo que será la temporada 2020, que si bien, aún no hay nada oficial en varios aspectos, han considerando cada detalle y tienen Plan A, Plan B, Plan C y Plan D para los distintos escenarios que puedan presentarse antes y durante la temporada.