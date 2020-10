¡Oficial! Miami Dolphins nombra QB titular a Tua Tagovailoa

"Ha sido un gran activo y líder en este equipo. Ha sido realmente genial durante el último año y medio. No sé si hay alguien que haya sido más instrumental en tratar de inculcar una cultura y encarnar muchas de las cosas que buscamos desde la dureza, la competitividad.

FITZPATRICK, DESTROZADO POR SER SUPLENTE DE TUA TAGOVAILOA

"Me sorprendió. Definitivamente me tomó con la guardia abajo y fue algo difícil para mí escucharlo desde ayer, digerir la noticia. Me dolió el corazón todo el día. Fue desgarrador para mí.