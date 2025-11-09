Resultados Semana 10 de NFL: Patriots, Bears y Colts logran victorias

La Semana 10 de la NFL continuó este domingo con buenas victoria de los New England Pariots, Indianapolis Colts y Chicago Bears, tres equipos que han tenido éxito en buen inicio en al temporada 2025.

Esta nueva semana inició con el partido de Jueves en la Noche con la victoria de los Denver Broncos sobre Las Vegas Raiders.

Además, este domingo, los Miami Dolphins lograron sorprendente victoria ante los Buffalo Bills.

RESULADOS DE LA SEMANA 10 DE LA NFL

Buffalo Bills 13-30 Miami Dolphins

Tua Tagovailoa lanzó para 173 yardas y dos touchdowns, De'Von Achane sumó dos anotaciones por tierra y los Miami Dolphins vencieron a los Buffalo Bills, poniendo fin a una racha de siete derrotas consecutivas contra sus rivales de la AFC Este. Los Bills (6-3) no habían perdido contra Miami (3-7) desde la Semana 3 de la temporada 2022, pero tuvieron un mal comienzo el domingo. Achane terminó con 225 yardas totales y touchdowns de 59 y 35 yardas en el último cuarto.

Baltimore Ravens 27-19 Minnesota Vikings

Lamar Jackson jugó con paciencia e inteligencia en su segundo partido tras recuperarse de una lesión, y los Baltimore Ravens continuaron su buen momento defensivo al vencer a los Minnesota Vikings para sumar así su tercera victoria consecutiva. Los Ravens (4-5) convirtieron tres recuperaciones de balón, incluyendo un balón suelto en la devolución de kickoff al inicio del tercer cuarto por parte del novato Myles Price, en 13 puntos para mantener vivas sus esperanzas de remontada tras iniciar la campaña con marva de 1-5.

New York Giants 20-24 Chicago Bears

Caleb Williams lanzó un pase de touchdown y anotó la carrera decisiva en el último cuarto, contribuyendo a la victoria de los Chicago Bears sobre Jaxson Dart y los New York Giants este domingo. Liderados por Williams, Chicago anotó los últimos 14 puntos después de que el gol de campo de 19 yardas de Younghoe Koo le diera a Nueva York una ventaja de 20-10 con 10:19 restantes. C.J. Gardner-Johnson logró dos capturas de quarterback para los Bears (6-3), incluyendo una sobre Russell Wilson en una crucial tercera oportunidad en el último cuarto.

Cleveland Browns 20-27 New York Jets

Por primera vez en la historia de la franquicia, los New York Jets anotaron touchdowns en devoluciones de kickoff y de despeje en el mismo partido. Breece Hall recibió un pase corto de Justin Fields y corrió 42 yardas para la anotación que les dio la ventaja, y los Jets lograron vencer a los Cleveland Browns 27-20 en una tarde lluviosa. Cinco días después de intercambiar al esquinero Sauce Gardner y al tackle defensivo Quinnen Williams en movimientos sorprendentes, los Jets (2-7) regresaron de su semana de descanso para ganar su segundo partido consecutivo.

New England Patriots 28-23 Tampa Bay Buccaneers

TreVeyon Henderson anotó touchdowns con carreras de 69 y 55 yardas, Drake Maye lanzó dos pases de touchdown y los New England Patriots vencieron a los Tampa Bay Buccaneers (6-3) 28-23 para lograr su séptima victoria consecutiva.

Tras una intercepción de Maye en la zona de anotación, los Patriots (8-2) lograron una gran detención en cuarta oportunidad y tres yardas por avanzar en su propia yarda 27. Henderson selló la victoria con su carrera de touchdown de 69 yardas. El novato terminó con un récord personal de 147 yardas terrestres en 14 acarreos.

New Orleans Saints 17-7 Carolina Panthers

Tyler Shough lanzó para 282 yardas y dos touchdowns, y los New Orleans Saints derrotaron a los Carolina Panthers 17-7 para poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Shough, novato que comenzó la temporada como quarterback suplente de los Saints, conectó un pase de anotación de

62 yardas con Chris Olave y otro de 30 yardas con Juwan Johnson para conseguir su primera victoria como titular. Alvin Kamara corrió para 83 yardas con los Saints (2-8). Olave terminó con cinco recepciones para 104 yardas, mientras que los Saints superaron a los Panthers (5-5) en yardas totales por 388 a 175.

Indianapolis Colts 31-25 Atlanta Falcons

Jonathan Taylor completó un día de 244 yardas por tierra con una carrera de touchdown de ocho yardas en tiempo extra para dar a los Indianapolis Colts la victoria ante los Atlanta Falcons, en el primer partido de temporada regular de la NFL en Berlín.

Fue el tercer touchdown de Taylor en el juego y llegó después de que el pateador de los Colts Michael Badgley empató el juego con un gol de campo de 44 yardas con 25 segundos restantes.

Jacksonville Jaguars 36-29 Houston Texans