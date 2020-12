Drew Brees esta recuperado para desafiar a Patrick Mahomes

El escenario parecía catastrófico cuando Drew Brees salió lesionado en la Semana 10 de la NFL en la que senfrentaron a San Francisco , pues a sus 41 años no parecía fácil que se recuperara de 11 costillas fracturadas y un pulmón perforado ; sin embargo, el veterano quaterback está listo para retomar la titularidad el próximo domingo cuando se midan a los Kansas City Chiefs , lo que sería su primer duelo ante Patrick Mahomes .

"(Brees) Se ve bien. Se siente bien (...) Nos sentimos animados al comienzo de la semana. Queríamos ver cómo se sentía cuando pasó por una semana completa de práctica y ha hecho un buen trabajo (...) No estaríamos jugando contra él si no estuviera sano y no pudiera funcionar, sentirse bien y estar recuperado", explicó Sean Payton, entrenador en jefe de los Saints.