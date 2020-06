Brett Favre piensa que Colin Kaepernick será catalogado como héroe

"Solo se me ocurre pensar, de entre lo mejor que me acuerdo, en Pat Tillman como otro individuo que hizo algo similar, y lo reconocemos como un héroe. Así que asumiría que ese estatus de héroe será replicado con Kaepernick también".

"Creo que desde el punto de vista del futbol, no puedo imaginarlo fuera de forma y sin nociones como para que no se le dé otra oportunidad. Todavía es joven y no ha sido golpeado en años, así que no hay razón para pensar que ya no es capaz de jugar", dijo Favre, ganador del Super Bowl XXXI.