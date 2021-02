El polémico verso dice lo siguiente: 'And if I ever lack I’m going out with my chopper, it be another Kobe', que podría traducirse como: 'Y si alguna vez me falta, salgo con mi helicóptero, será otro Kobe'), pertenece a la canción de Meek Mill titulada ‘Don’t worry (RIP Kobe)', que fue atacada por los seguidores del basquetbolista fallecido.