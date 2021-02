Tema musical de Meek Mill despierta la furia de los fans de Kobe Bryant

En una de las estrofas de la interpretación, el artista habría expuesto lo siguiente: “Yeah, and if I ever lack, I’m goin’ out with my chopper, it be another Kobe” ("Sí, y si alguna vez me falta, saldré con mi helicóptero, será otro Kobe"), lo cual encendió la ira de la gente al conocer el sencillo de manera virtual.