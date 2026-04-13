Más Deporte Así se jugarán los playoffs de la NBA tras cierre de temporada regular La NBA entra en fase decisiva con el inicio del play in para que desde el fin de semana arranque oficialmente la postemporada.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Inicia la batalla por el título en los NBA Playoffs 2026

Este domingo llegó a su fin la campaña regular de la NBA en su temporada 2025-2026, y lo que viene en puerta son los playoffs, no sin antes pasar por el play in, que se ha convertido en una de las fases más emocionantes.

Oklahoma City Thunder terminó como líder del Oeste con una marca de 64 juegos ganados y 18 perdidos, la mejor de toda la fase regular. En la Conferencia Este sorprendió el cuadro de Detroit Pistons al obtener un récord de 60-22.

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¿Thunder podrá repetir como campeón de la NBA?

Ambos se perfilan como favoritos, sobre todo el Thunder, que va en busca del bicampeonato; pero en esa misión hay varios equipos que pueden dar la sorpresa.

Pero antes de pensar en esto, hay que definir a los ocho equipos por conferencia que comenzarán a jugar desde el próximo fin de semana.

Para ello, hay que pasar por el play in, que inicia mañana con un par de encuentros que llaman la atención. El miércoles y a lo largo de toda la semana, los partidos continuarán para conocer a los últimos dos invitados por cada conferencia.

¿Quién clasifica desde el Play-In?

7 vs 8 lugar: el ganador avanza como séptimo sembrado

9 vs 10 lugar: el perdedor queda eliminado

El perdedor del 7 vs 8 enfrenta al ganador del 9 vs 10

El ganador de ese último duelo obtiene el octavo lugar

¿Cómo se jugará el Play In de la NBA?

Martes 14 de abril

Heat (10) vs. Hornets (9) | 5:30PM CDMX | 7:30PM tiempo del Este de EU

Trail Blazers (8) vs. Suns (7) | 8:00PM CDMX | 10:PM tiempo del Este de EU

Miércoles 15 de abril

Magic (8) vs. 76Ers (7) | 5:30PM CDMX | 7:30PM tiempo del Este de EU

Warriors (10) vs. Clippers (9) | 8:00PM CDMX | 10:PM tiempo del Este de EU

Conferencia Este (series definidas)

New York Knicks (3) vs. Atlanta Hawks (6)

Cleveland Cavaliers (4) vs. Toronto Raptors (5)

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Conferencia Oeste (series definidas)

Denver Nuggets (3) vs. 6. Minnesota Timberwolves (6)

Los Angeles Lakers (4) vs. Houston Rockets (5)