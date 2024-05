"Nunca (pensé en jugar con mi padre). Mi sueño siempre ha sido hacerme un nombre y obviamente llegar a la NBA. Nunca he pensado en jugar con mi padre, aunque él lo ha mencionado un par de veces (ríe)", aseguró Bronny en el Marriott Marquis de Chicago.

"Este es un negocio serio, no creo que alguien tenga la idea de elegir a este chico para conseguir a su padre. No creo que un director general lo haría. Nunca pensé en eso, creo que puse trabajo y que si me eligen será por el jugador y la persona que soy", dijo Bronny.