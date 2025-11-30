A unos meses de que se dispute el Mundial 2026, la selección de Surinam se quedó sin estratega de cara al repechaje intercontiental que se jugará en marzo próximo en México.

A través de un comunicado la Federación Surinamesa de Futbol dio a conocer que el Stanley Menzo presentó su renuncia como técnico de la selección por motivos personales.

El estratega neerlandés tomó el mando de la Selección de Surinam a principios del 2024 y bajó su dirección el combinado alcanzó los Cuartos de Final de la Nations Legue 2024 y disputó la Copa Oro 2025.

Además, consiguió uno de los mayores logros se Surinam a l meterse al repechaje intercontinental al culminar en la segunda posición del grupo A de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf.

Ahora la federación surinamesa tendrá que buscar de inmediato un nuevo técnico ya que será en marzo próximo cuando Surinam tenga que enfrentar en Monterrey a la selección de Bolivia en busca de meterse a una de las finales por el boleto a la próxima Copa del Mundo.