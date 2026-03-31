Mundial 2026 Sudáfrica llega en crisis rumbo a la Copa Mundial tras caer ante Panamá Sudáfrica no levanta y llega debilitada al debut mundialista ante México.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Sudáfrica, rival de México cayó ante Panamá

Sudáfrica llegará a la Copa Mundial 2026 con una racha de tres partidos sin ganar, luego de que este martes cayó ante Panamá por pizarra de 1-2.

El primer rival de México en el certamen mundialista no encuentra el ritmo y se perfila como un rival endeble para el Tri el 11 de junio en el Estadio Banorte, cuando ruede la pelota en la Copa del Mundo.

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Sudáfrica arrastra racha sin ganar previo la Copa Mundial 2026

A su derrota frente a Panamá se suma el empate a un gol ante el conjunto centroamericano en un choque que se realizó la semana anterior. Previamente, en el mes de enero, los sudafricanos fueron superados por Camerún 1-2 en la ronda de 16 de la Copa Africana de Naciones.

Si nos extendemos un poco más, Sudáfrica solo registra un triunfo en sus últimos cinco duelos, el cual se dio ante Zimbabwe en la primera fase del mencionado torneo.

¿Cómo fueron los goles del Sudáfrica vs. Panamá?

A los pocos minutos del inicio de la segunda parte, los centroamericanos se pusieron al frente con un tanto de José Córdoba. El defensor se lanzó al ataque y aprovechó un rebote del arquero, quien dejó el balón a merced al no poder controlarlo.

Los locales no tardaron mucho en igualar la pizarra con un golazo de Mbekezeli Mbokazi, quien se perfiló desde afuera de la media luna del área grande para sacar un tremendo tiro que hizo que el esférico se incrustara en el ángulo derecho del marco panameño.