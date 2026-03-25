Partidos amistosos de rivales de Selección Mexicana en el Mundial 2026
Sudáfrica y Corea del Sur tendrán estos encuentros de preparación durante la Fecha FIFA de marzo.
Video Así puedes amistosos internacionales rumbo al Mundial 2026
México comparte el Grupo A con Sudáfrica, Corea del Sur y un rival de la UEFA por definir en la Copa del Mundo 2026, y los dos primeros sinodales agendaron partidos amistosos en esta Fecha FIFA de marzo.
La ventana internacional de encuentros de preparación en este mes da un total 51 juegos que sostendrán las diversas selecciones que ya clasificaron al Mundial 2026.
PARTIDOS AMISTOSOS DE EQUIPOS DEL GRUPO A DEL MUNDIAL 2026
El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio con el partido de México vs. Sudáfrica en el Estadio Banorte y horas después será el duelo de Corea del Sur ante el ganador de la Ruta D del Repechaje UEFA.
PARTIDOS AMISTOSOS DE SUDÁFRICA
- Sudáfrica vs. Panamá, viernes 27 de marzo
- Sudáfrica vs. Panamá, martes 31 de marzo
PARTIDOS AMISTOSOS DE COREA DEL SUR
- Corea del Sur vs. Costa de Marfil, sábado 28 de marzo
- Austria vs. Corea del Sur, martes 31 de marzo
PARTIDOS DEL POSIBLE RIVAL UEFA DE MÉXICO
- República Checa vs. Irlanda - 13:45 horas CT México / 15:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.
- Dinamarca vs. Macedonia del Norte - 13:45 horas CT México / 15:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.
- Final de la Llave D - 12:45 horas CT México / 14:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.
*El ganador irá al Grupo A del Mundial con México, Sudáfrica y Corea del Sur.
PARTIDOS AMISTOSOS DE SELECCIÓN MEXICANA
- México vs. Portugal, sábado 28 de marzo
- México vs. Bélgica, martes 31 de marzo.
Relacionados: