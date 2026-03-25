Todos los partidos amistosos rumbo al Mundial 2026 de la Fecha FIFA de marzo
Todas las selecciones mundialistas tendrán participación para prepararse para la Copa del Mundo.
La Fecha FIFA de marzo destaca por jugarse los partidos del Repechaje al Mundial 2026 por los seis boletos disponibles que quedan para la estar en la Copa del Mundo.
Son 22 selecciones de todo el mundo las que están en la pelea para clasificarse a la Copa Mundial de la FIFA en el verano siguiente, con mayoría de la UEFA que ahí compiten 16 en estos días.
El jueves 26 de marzo se jugarán las Semifinales, tanto del Repechaje UEFA como del Repechaje Intercontinental, ahí se eliminarán 10 países, para que el martes 31 solo queden 12 con vida para luchar por esos seis pasajes.
PARTIDOS AMISTOSOS DE SELECCIONES EN EL MUNDIAL 2026
Las 42 selecciones que están ya clasificadas al Mundial 2026, la mayoría entre ellas y algunas otras con selecciones que quedaron fuera en el camino a la Copa del Mundo.
Acá repasamos, a partir de este jueves 26 y hasta el martes 31 de marzo, los 51 partidos que se jugarán alrededor de todo el mundo.
JUEVES 26 DE MARZO
- Brasil vs. Francia
- Colombia vs. Croacia, por ViX USA
- Chile vs. Cabo Verde
VIERNES 27 DE MARZO
- China vs. Curazao
- Nueva Zelanda vs. Finlandia
- Australia vs. Camerún
- Irán vs. Nigeria
- Uzbekistán vs. Gabón
- Austria vs. Ghana, por ViX USA
- Jordania vs. Costa Rica
- Sudáfrica vs. Panamá
- Arabia Saudita vs. Egipto
- Grecia vs. Paraguay
- Argelia vs. Guatemala
- Inglaterra vs. Uruguay, por ViX USA
- Países Bajos vs. Noruega, por ViX USA
- Suiza vs. Alemania, por ViX USA
- España vs. Serbia, por ViX USA
- Marruecos vs. Ecuador
- Argentina vs. Mauritania, por ViX en México y Estados Unidos
SÁBADO 28 DE MARZO
- Corea del Sur vs. Costa de Marfil
- Senegal vs. Perú
- Canadá vs. Islandia
- Escocia vs. Japón, por ViX USA
- Estados Unidos vs. Bélgica
- Haití vs. Túnez
- México vs. Portugal, por Canal 5 y TUDN en México; Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN en Estados Unidos
DOMINGO 29 DE MARZO
- Colombia vs. Francia
- Cabo Verde vs. Finlandia
LUNES 30 DE MARZO
- Nueva Zelanda vs. Chile
- Uzbekistán vs. Venezuela
- Alemania vs. Ghana, por ViX USA
MARTES 31 DE MARZO
- Australia vs. Curazao
- Irán vs. Costa Rica
- Noruega vs. Suiza, por ViX USA
- Serbia vs. Arabia Saudita, por ViX USA
- Jordania vs. Nigeria
- Sudáfrica vs. Panamá
- Marruecos vs. Paraguay
- Argelia vs. Uruguay
- Escocia vs. Costa de Marfil
- Austria vs. Corea del Sur, por ViX USA
- Inglaterra vs. Japón, por ViX USA
- Países Bajos vs. Ecuador, por ViX USA
- Senegal vs. Gambia
- España vs. Egipto, por ViX USA
- Estados Unidos vs. Portugal
- Argentina vs. Zambia, por ViX en México y Estados Unidos
- Canadá vs. Túnez
- Brasil vs. Croacia
- México vs. Bélgica, por Canal 5 y TUDN en México; Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN en Estados Unidos.