Mundial 2026 Todos los partidos amistosos rumbo al Mundial 2026 de la Fecha FIFA de marzo Todas las selecciones mundialistas tendrán participación para prepararse para la Copa del Mundo.

Video Así puedes amistosos internacionales rumbo al Mundial 2026

La Fecha FIFA de marzo destaca por jugarse los partidos del Repechaje al Mundial 2026 por los seis boletos disponibles que quedan para la estar en la Copa del Mundo.

Son 22 selecciones de todo el mundo las que están en la pelea para clasificarse a la Copa Mundial de la FIFA en el verano siguiente, con mayoría de la UEFA que ahí compiten 16 en estos días.

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El jueves 26 de marzo se jugarán las Semifinales, tanto del Repechaje UEFA como del Repechaje Intercontinental, ahí se eliminarán 10 países, para que el martes 31 solo queden 12 con vida para luchar por esos seis pasajes.

PARTIDOS AMISTOSOS DE SELECCIONES EN EL MUNDIAL 2026



Las 42 selecciones que están ya clasificadas al Mundial 2026, la mayoría entre ellas y algunas otras con selecciones que quedaron fuera en el camino a la Copa del Mundo.

Acá repasamos, a partir de este jueves 26 y hasta el martes 31 de marzo, los 51 partidos que se jugarán alrededor de todo el mundo.

JUEVES 26 DE MARZO

Brasil vs. Francia

Colombia vs. Croacia, por ViX USA

Chile vs. Cabo Verde

VIERNES 27 DE MARZO

China vs. Curazao

Nueva Zelanda vs. Finlandia

Australia vs. Camerún

Irán vs. Nigeria

Uzbekistán vs. Gabón

Austria vs. Ghana, por ViX USA

Jordania vs. Costa Rica

Sudáfrica vs. Panamá

Arabia Saudita vs. Egipto

Grecia vs. Paraguay

Argelia vs. Guatemala

Inglaterra vs. Uruguay, por ViX USA

Países Bajos vs. Noruega, por ViX USA

Suiza vs. Alemania, por ViX USA

España vs. Serbia, por ViX USA

Marruecos vs. Ecuador

Argentina vs. Mauritania, por ViX en México y Estados Unidos

SÁBADO 28 DE MARZO

Corea del Sur vs. Costa de Marfil

Senegal vs. Perú

Canadá vs. Islandia

Escocia vs. Japón, por ViX USA

Estados Unidos vs. Bélgica

Haití vs. Túnez

México vs. Portugal, por Canal 5 y TUDN en México; Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN en Estados Unidos

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DOMINGO 29 DE MARZO

Colombia vs. Francia

Cabo Verde vs. Finlandia

LUNES 30 DE MARZO

Nueva Zelanda vs. Chile

Uzbekistán vs. Venezuela

Alemania vs. Ghana, por ViX USA

MARTES 31 DE MARZO