Video Conoce el FIFA Pass que ayudará a los aficionados para el Mundial 2026

Muy cerca de que se lleve a cabo el Mundial de 2026, en Estados Unidos se ponen a la vanguardia y alistan todo, para facilitar la entrada de los aficionados que ya poseen sus entradas para alguno de los partidos que se llevarán a cabo en su territorio, todo mediante el Sistema de Programación Prioritaria de Citas de la FIFA (FIFA PASS).

De cara al Sorteo Mundialista, en un acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por su presidente Donald J. Trump y la FIFA, representada por su máximo rector Gianni Infantino, se presentó el FIFA PASS, servicio ofrece a cada fan que compre una entrada la oportunidad de obtener una entrevista de visado prioritaria.

PUBLICIDAD

"Estados Unidos da la bienvenida al mundo. Siempre hemos dicho que esta será la Copa Mundial de la FIFA más grande e inclusiva de la historia, y el servicio FIFA PASS es un ejemplo muy concreto de ello", afirmó respecto al acuerdo Infantino.

"Estados Unidos ofrece citas prioritarias para que los aficionados a la Copa Mundial de la FIFA puedan completar sus entrevistas de visado y demostrar que cumplen los requisitos. Se acerca el inicio del partido, así que ahora es el momento de postular. Nos sentimos honrados de acoger la Copa del Mundo más grande y segura de la historia", expresó por su parte Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense.

Ya con el resto de las selecciones clasificadas, habrá más de seis millones de entradas disponibles para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos.

Los aficionados que estén en países con citas disponibles para entrevistas y necesiten un visado estadounidense deben solicitar con efecto inmediato en: Copa Mundial de la FIFA 2026 - Departamento de Estado de Estados Unidos. Más información sobre el Sistema de Programación Prioritaria de Citas de la FIFA se compartirá con los titulares de entradas a principios de 2026.