Mundial 2026: Boletos disponibles y selecciones que aún no clasifican
Los últimos calificados a la Fase de Grupos saldrán del Repechaje UEFA y Repechaje Intercontinental.
En esta fecha FIFA de marzo 22 selecciones competirán por los últimos seis boletos para la Fase de Grupos del Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.
En el Repechaje UEFA habrá cuatro rutas con 16 selecciones que lucharán por cuatro boletos con partidos a eliminación directa; las Semifinales se disputarán el jueves 26 de marzo y las Finales el 31 de marzo.
La Ruta A está conformada por Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia y Herzegovina. La Ruta B la integran Ucrania, Suecia, Polonia y Albania. En la Ruta C están Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo. Y, en la Ruta D, compiten Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa y República de Irlanda.
Los cuatro ganadores de cada ruta se instalarán en la Fase de Grupos del Mundial 2026.
Mientras que el Repechaje Intercontinental se jugará en México. De igual manera, las Semifinales se jugarán el jueves 26 de marzo y las Finales el 31 de marzo.
En Guadalajara, Jamaica y Nueva Caledonia se enfrentarán para ver quién se mide a RD Congo por la calificación a la Fase de Grupos de la Copa del Mundo.
Mientras que, en Monterrey, Irak disputará el otro boleto al Mundial 2026 con el ganador de la Semifinal entre Bolivia y Surinam.
Así se juega el Repechaje UEFA que dará cuatro boletos para el Mundial 2026
Ruta A
Jueves 26 de marzo
- Italia vs. Irlanda del Norte, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este
- Gales vs. Bosnia & Herzegovina, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este
Martes 31 de marzo
- FINAL: Italia/Irlanda del Norte vs. Gales/Bosnia & Herzegovina, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este
Ruta B
Jueves 26 de marzo
- Ucrania vs. Suecia, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este
- Polonia vs. Albania, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este
Martes 31 de marzo
- FINAL: Ucrania/Suecia vs. Polonia/Albania, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este
Ruta C
Jueves 26 de marzo
- Turquía vs. Rumanía, 11:00 horas Centro de México / 12:00 horas tiempo del Este
- Eslovaquia vs. Kosovo, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este
Martes 31 de marzo
- FINAL: Turquía/Rumanía vs. Eslovaquia/Kosovo, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este
Ruta D
Jueves 26 de marzo
- Dinamarca vs. Macedonia del Norte, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este
- Chequia vs. República de Irlanda, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este
Martes 31 de marzo
- FINAL: Dinamarca/Macedonia del Norte vs. Chequia/República de Irlanda, 13:45 horas Centro de México / 14:45 horas tiempo del Este
Así se juega el Repechaje Intercontinental que dará dos boletos para el Mundial 2026
Llave 1 - Estadio Guadalajara
Semifinales - Jueves 26 de marzo
- Nueva Caledonia vs. Jamaica
Final - Martes 31 de marzo
- Ganador de Semifinal vs. RD Congo
Llave 2 - Estadio Monterrey
Semifinales - Jueves 26 de marzo
- Bolivia vs. Surinam
Final - Martes 31 de marzo
- Ganador de Semifinal vs. Irak