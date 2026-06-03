Mundial 2026 Paunovic buscó un par de veces que Brian Gutiérrez jugará en sus clubes Además, el entrenador de Serbia, antes del amistoso con México rumbo al Mundial 2026, reconoció que su pasó por México lo lleva en su mente y corazón.

Video Veljko Paunovic buscó un par de veces que Brian Gutiérrez jugará en sus clubes

Veljko Paunovic regresó a México, pero ahora como director técnico de la selección Serbia. La cual enfrentará a México este jueves en duelo de preparación para el Tri rumbo al Mundial 2026 en el Estadio Nemesio Diez.

El extécnico de Chivas y Tigres de la Liga MX, se mantiene al tanto de lo que ocurre en el futbol mexicano y conoce muy bien a sus jugadores e incluso reconoció que a Brian Gutiérrez, lo quiso llevar a Chivas cuando él estaba y posteriormente también cuando dirigía al Oviedo en España.

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"Sigo con mi cuerpo técnico, que estuvo conmigo en Chivas y Tigres, y también gente que hemos añadido que sigue el futbol mexicano. Todas las jornadas las vemos, nos sorprendemos y nos alegramos, a veces estamos tristes por los chicos que queremos. Así que hay mucha conección y el paso por aquí se ha quedado en mi mente y en mi corazón", reconoció.

Y añadió sobre Gutiérrez, al que enfrentará el jueves en Toluca.

"Brian estaba en nuestro sistema cuando estaba en Chicago Fire y fue un jugador que entrenó muy joven con el primer equipo. Estuve en dos ocasiones cerca de contratarlo para Chivas y recientemente en el Oviedo en el verano. Un jugador que conozco muy bien, que me alegra que ha cumplido los proceso que tuvo que hacer, primero con Chicago y luego con la selección", señaló en la conferencia de prensa previa al juego.

También tuvo palabras para Alexis Vega, que será local dos veces en el Nemesio Diez por aquello de ser parte del Tri y también del Toluca.

"En cuanto Alexis tengo una gran admiración hacia él como jugador, también como persona, hemos trabajado juntos en Chivas, hemos tenido buena relación, también momentos difíciles pero hemos salido con buen pie hemos mantenido muy buena relación, grandísimo jugador y sé que con Toluca le está yendo muy bien", finalizó.