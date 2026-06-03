México 2026 México vs. Serbia: Javier Aguirre revela si el 11 en Toluca será el mismo ante Sudáfrica El técnico de la Selección Mexicana reveló si la alineación que mostrará en el partido amistoso ante Serbia será la misma que usará en el inicio del Mundial.

Video Javier Aguirre responde si el 11 ante Serbia lo usará ante Sudáfrica

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, aclaró en conferencia de prensa previo al partido amistoso frente a la Selección de Serbia rumbo al Mundial 2026 si la alineación que mostrará este jueves en Toluca será la misma para el juego inaugural.

Con semblante sereno y concentrado de cara al juego en el Estadio Nemesio Diez, Javier Aguirre reviró y aceptó que tras el juego de preparación ante Australia contó que el 11 de este jueves sería casi similar al del 11 de junio, pero no será así.

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“ Había pensado eso previo a Australia pero tengo un cuerpo técnico que me trae cortito y me da minutajes, tendría que sentarme con ellos y hoy no lo sé realmente”, aclaró ‘Vasco’ Aguirre en vísperas del juego ante los serbios.

“Sí sé que la forma de juego, si ves el primer partido, aquí estuvimos con Honduras, del sistema de juego, juegue quien juegue debe ser el mismo, prevalecer la salida del balón, los movimientos ofensivos, la recuperación de la pelota, presión alta, bloque medio, bloque bajo, balón detenido, juegue quien juegue creo que ha perneado en el grupo”.

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Javier Aguirre y el Tricolor jugarán ante Serbia este jueves en el Estadio Nemesio de Diez de Toluca su último partido de preparación para el Mundial 2026 en el cual dará el ‘banderazo’ de inicio el 11 de junio en el Estadio Banorte o Estadio Ciudad de México frente a Sudáfrica.