Mundial 2026 Sudáfrica arriba a la ciudad de México para enfrentar a la Selección Mexicana El primer rival de la Selección Mexicana llegó a su hotel de concentración acompañado de un mariachi y varios fanáticos de su país.

Video La Selección de Sudáfrica llega la Ciudad de México

La selección de Sudáfrica ya se encuentra en la Ciudad de México con miras a participar en el duelo inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante la Selección Mexicana.

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, un denso tráfico y amenaza de tormenta el primer rival del cuadro Tricolor arribó a su hotel de concentración este martes muy cerca de las 6:00 de la tarde.

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El contingente sudafricano no pasó desapercibido ni para sus connacionales ni para los propios mexicanos, quienes se encargaron de darles la bienvenida en medio de un gran contingente, aplausos y hasta la animación de un mariachi.

En medio de porras, aplausos y canciones como El Rey y el Mariachi Loco, los jugadores sudafricanos bajaron del autobús que los llevó al hotel de concentración al sur de la Ciudad de México y simplemente saludaron a la afición que se encargó de recibirlos y darles ánimos para su primer partido.

Fueron pocos los jugadores que se detuvieron ante la afición, algunos para saludar a personas que aparentemente conocían y otros que se acercaron a la gente y l es permitieron tomarse fotos mientras les firmaban autógrafos.