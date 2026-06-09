    Mundial 2026

    Sudáfrica arriba a la ciudad de México para enfrentar a la Selección Mexicana

    El primer rival de la Selección Mexicana llegó a su hotel de concentración acompañado de un mariachi y varios fanáticos de su país.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video La Selección de Sudáfrica llega la Ciudad de México

    La selección de Sudáfrica ya se encuentra en la Ciudad de México con miras a participar en el duelo inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante la Selección Mexicana.

    En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, un denso tráfico y amenaza de tormenta el primer rival del cuadro Tricolor arribó a su hotel de concentración este martes muy cerca de las 6:00 de la tarde.

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    El contingente sudafricano no pasó desapercibido ni para sus connacionales ni para los propios mexicanos, quienes se encargaron de darles la bienvenida en medio de un gran contingente, aplausos y hasta la animación de un mariachi.

    En medio de porras, aplausos y canciones como El Rey y el Mariachi Loco, los jugadores sudafricanos bajaron del autobús que los llevó al hotel de concentración al sur de la Ciudad de México y simplemente saludaron a la afición que se encargó de recibirlos y darles ánimos para su primer partido.

    Fueron pocos los jugadores que se detuvieron ante la afición, algunos para saludar a personas que aparentemente conocían y otros que se acercaron a la gente y l es permitieron tomarse fotos mientras les firmaban autógrafos.

    La selección de Sudáfrica se enfrentará a México el próximo jueves 11 de junio en la inauguración del Mundial 2026, en un encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México.

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