    Mundial 2026

    La Selección Mexicana no hará reconocimiento de cancha previo a su debut por esta razón

    Javier Aguirre será el único que acudirá al estadio Ciudad de México previo al debut en el Mundial 2026.

    Por:Raúl Martínez
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    El momento del debut de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 de la FIFA cada vez está más cerca y la cancha del estadio Ciudad de México prepara los últimos detalles para recibir su tercer Mundial y ante esto el Tri no podrá pisar la cancha previo al juego frente a Sudáfrica.

    Normalmente los equipos hacen un reconocimiento e incluso tienen un entrenamiento en la cancha un día antes de sus respectivos compromisos, sin embargo, en está ocasión no podrá ser así y el Tri tendrá que afinar los últimos detalles en el Centro de Alto Rendimiento.

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    El único que acudirá al estadio Ciudad de los Deportes será Javier Aguirre para la respectiva conferencia de previa al juego, por lo que también estará el estratega de Sudáfrica, Hugo Broos.

    POR ESTA RAZÓN FIFA NO PERMITE PISAR LA CANCHA PREVIO A LOS PARTIDOS

    Desde el Mundial de Qatar 2022 la FIFA prohibió que los equipos hagan algún tipo de trabajo dentro de las canchas días previos a sus respectivos partidos, esto para mantener el campo en óptimas condiciones.

    Sin embargo, FIFA si permite que los jugadores puedan caminar por la cancha, pero sin zapatos de futbol, solo con calzado de entrenamiento (tenis).

    La Selección Mexicana y Sudáfrica se enfrentarán este 11 de junio en el estadio Ciudad de México en el partido inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

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