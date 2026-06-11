Mundial 2026 México vs. Sudáfrica EN VIVO: Goles, resumen, resultado del Mundial 2026 México se mide al combinado sudafricano en el partido inaugural de la Copa del Mundo en un partido que despierta grandes expectativas del inicio de la fiesta del futbol.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Gol de Raúl Jiménez en el 2-0 de México vs. Sudáfrica en el Mundial 2026

Terminó la espera y por fin comenzará la Copa Mundial de la FIFA 2026 y México hace los honores ante Sudáfrica en el primer partido del torneo. El juego ha despertado grandes expectativas para la afición mexicana.

Será la tercera vez que el estadio Ciudad de México reciba el partido inaugural, logrando un hito en la historia, pues es la primera vez que sucederá.

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Javier Aguirre definió su equipo mundialista y despejó las dudas en cuanto a la portería, una de las posiciones más discutidas en las últimas semanas, sobretodo tras los últimos amistosos.

MÉXICO VS SUDÁFRICA: ACCIONES DEL PARTIDO

Montes se va expulsado

(90'+1' | 2-0) César Montes comete una falta cuando su rival se enfilaba al arco y recibe la tarjeta roja.

Ahora Sudáfrica se queda con 9

(84' | 2-0) Zwane ve la tarjeta roja y deja a su equipo con nueve. Ya se ve muy difícil la reacción.

¿Era penalti? Jiménez cae en el área

(72' | 2-0) Gran jugada de Mora para Alvarado que pasa a Raúl, pero el mexicano cae en el área sin falta.

¡Gol de México! Raúl Jiménez rompe la sequía en Mundiales

(67' | 2-0) Centro desde la derecha del Piojo Alvarado al segundo poste para Raúl Jiménez quien con certero remate de cabeza mandó la pelota al fondo.

Video Gol de Raúl Jiménez en el 2-0 de México vs. Sudáfrica en el Mundial 2026

Sudáfrica se queda con 10

(49' | 1-0) Pase filtrado para Brian Gutiérrez quien ya se iba solo frente al portero, pero fue derribado. Sithole es el primer expulsado del torneo y Sudáfrica se queda con 10.

Quiñones intenta sorprender al portero

(47' | 1-0) Quiñones prueba con un remate de larga distancia, tratando de superar por arriba al portero, pero se queda con la pelota.

Arranca la segunda parte

(45' | 1-0) Ya se juega el segundo lapso. No hay cambios hasta el momento.

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Medio tiempo

(MT | 1-0) México lo gana al descanso. Todavía Brian Gutiérrez pudo anotar en un pase filtrado, pero la pelota se fue a un costado lentamente.

Jesús Gallardo intentó en una jugada que parecía para más

(35' | 1-0) Gallardo avanzó por el lado izquierdo del área en donde remató al primer palo, pero el portero se quedó con el balón. A segundo poste llegaban dos mexicanos.

Quiñones quiere el segundo

(19' | 1-0) Quiñones intenta con nuevo remate de derecha, pero la pelota se va por arriba de la portería.

¡Gol de México! Quiñones anota el primer tanto del Mundial

(8' | 1-0) Lira roba la pelota en la salida de Sudáfrica y le cae a Quiñones quien remata cruzado para vencer al portero.

Video ¡Gol histórico! ¡Julián Quiñones marca el primer gol del mundial para México!

¡Cerca Raúl del primero!

(4' | 0-0) Reyes manda el pase desde el costado derecho para Raúl Jiménez quien de zurda remata con potencia, pero el portero manda a un lado.

¡Inicia el partido!

(0' | 0-0) Ya se juega el partido inaugural entre México y Sudáfrica con olés de la afición.

Afición hace espectáculo improvisado

Justo después del himno, los aficionados mexicanos lanzaron unos sombreros de papel que crearon un espectáculo propio y llamativo.

¡Viene el himno de México!

Se escucha el himno nacional mexicano interpretado por el cantante Alejandro Fernández.

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Inicia la ceremonia de los himnos nacionales

Con un nuevo protocolo arranca la ceremonia de los himnos nacionales. Todos los jugadores están en el centro del campo. En estos momentos suena el himno de Sudáfrica.

Inicia la ceremonia previa al partido