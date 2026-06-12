Mundial 2026 Julián Quiñones 'venga' a México de Tshabalala con su festejo en inauguración El delantero mexicano tuvo una original celebración tras abrir el marcador ante Sudáfrica

Por: Erick Maya Síguenos en Google

Video Julián Quiñones devuelve burla a Sudáfrica con su festejo en el Mundial

Julián Quiñones fue la figura de la Selección Mexicana en el inicio del Mundial 2026 por su actitud. El delantero del Tri terminó con el nerviosismo inicial en el Estadio Ciudad de México con su gol al minuto 8 para abrir el marcador en la victoria por 2-0 ante Sudáfrica.

Luego de que Erik Lira robara el balón en un despiste de la zaga sudafricana, cedió para el también delantero del Al Qadsiah, quien definió con un tiro raso y potente que pasó entre las piernas del arquero.

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¿Cómo festejó Julián Quiñones su gol contra Sudáfrica?

El gol hizo estallar a las tribunas y en plena euforia, Quiñones hizo un festejo que llamó mucho la atención por su referencia histórica.

Julián empezó a bailar tal como lo hizo Siphiwe Tshabalala en su celebración con sus compañeros de los Bafana Bafana durante el juego inaugural del Mundial de Sudáfrica 2010 cuando le anotó a México en el empate a uno.

Por desgracia en esta ocasión los otros jugadores del Tri no acompañaron la idea de Quiñones y el ariete tricolor se quedó bailando solo ante el delirio de los aficionados.

Julián Quiñones, el MVP en la inauguración ante Sudáfrica

Más allá de su anotación, el nacido en Colombia pero naturalizado mexicano fue sin lugar a dudas el jugador más determinante de la Selección Mexicana durante el primer partido del Mundial 2026.