Mundial 2026 Estos son los pronósticos para el partido México vs. Sudáfrica del Mundial 2026 Se acabó la espera, el Tri y los Bafana Bafana será los encargados de inaugurar la justa mundialista.

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La espera terminó, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 arrancará este 11 de junio en el Estadio Ciudad de México con el duelo entre la Selección Mexicana y Sudáfrica donde el equipo de Javier Aguirre parte como favorito para quedarse con los tres puntos.

De acuerdo con diversos análisis el Tri tiene mayores probabilidades de ganar el primer encuentro del Mundial 2026 que sostendrá ante los Bafana Bafana y l as principales razones será la localía y la altitud de la Ciudad de México, algo a lo que no está acostumbrado el cuadro africano.

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Y esto será aprovechado por la Selección Mexicana que buscará arrancar con el pie derecho la Copa del Mundo 2026 ante su afición para ponerse en lo alto del grupo A que comparten con Coreal del Sur y Chequia.

EL PRONÓSTICO PARA EL MÉXICO CONTRA SUDÁFRICA EN EL MUNDIAL 2026

La Selección Mexicana y Sudáfrica reeditarán en esta Copa del Mundo 2026 e l partido inaugural de hace 16 años donde ambos equipos repartieron puntos, pero en está edición podría ser distinto el resultado.

De acuerdo a la supercomputadora de Opta, México tiene un 66.3% de quedarse con la victoria de 10,000 simulaciones realizadas.

Por su parte, Sudáfrica resultó ganadora en 14,3%, mientras que el empate dio un resultado de 19.4% de probabilidades que se dé este 11 de junio en el estadio Ciudad de México.