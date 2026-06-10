Mundial 2026 Alejandro Fernández cantará el Himno Nacional Mexicano en el México vs. Sudáfrica La FIFA también anunció la incorporación de Salma Hayek para la ceremonia de inauguración del Mundial 2026.

Video México vs. Sudáfrica: Alejandro Fernández cantará el Himo Nacional Mexicano

La FIFA anunció que Alejandro Fernández será el encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 previo al partido México vs. Sudáfrica de este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

El Potrillo también tendrá participación en el show de inauguración al ser parte del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la canción “Mi México Lindo”.

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Además, la FIFA comunicó que la actriz mexicana Salma Hayek se une a la ceremonia y fungirá como embajadora oficial del Mundial 2026.

También se anunció que el colombiano Ryan Castro se integra al espectáculo musical previo al partido inaugural que estará conformado por Shakira, Burna Boy, Belinda, Los Ángeles Azules, Maná, Lila Downs, J Balvin, Danny Ocean y Tyla.

Cabe recordar que, hace 16 años, Shakira también estuvo presente en el partido de inauguración entre México y Sudáfrica del Mundial 2010.

México vs. Sudáfrica: Horario y dónde ver la ceremonia de inauguración del Mundial 2026

Cuándo es la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 : el evento es el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

: el evento es el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. A qué hora es la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 : el espectáculo será a las 11:30 am tiempo del Centro de México.

: el espectáculo será a las 11:30 am tiempo del Centro de México. Dónde ver la ceremonia de inauguración del Mundial 2026: sigue la transmisión en vivo por las señales de Las Estrellas, Canal 5, Canal Nu9ve, TUDN y ViX.

El Estadio Ciudad de México está listo para hacer historia, ya que se convertirá en la única sede del mundo que albergará tres inauguraciones de Copa del Mundo tras las ediciones de 1970 y 1986.

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El Estadio Ciudad de México será sede de cinco partidos del Mundial 2026: tres de Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final y uno de Octavos de Final.