México vs. Paraguay es el partido con el que Javier Aguirre cierra el año para centrarse de lleno en el Mundial 2026 a partir de enero, cuando comience con concentraciones y partidos de preparación que lo lleve de lleno a una edición en la que será por tercera en la historia vez anfitrión.

La Selección Mexicana, desde que ganó la Copa Oro 2025, no gana un partido; cuatro empates y una derrota, ésta por goleada ante Colombia. En su juego anterior empató en territorio mexicano con la Uruguay que dirige Marcelo Bielsa.

HORARIO Y DÓNDE VER EL MÉXICO VS. PARAGUAY AMISTOSO RUMBO AL MUNDIAL 2026

La Selección de Paraguay llegará luego de perder contra uno de los anfitriones de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, Estados Unidos, con el que cayó 2-1 y con gol de Alex Arce a los 10 minutos que fue el empate parcial al gol de vestidor de Gio Reyna.

En duelos directos entre México y Paraguay, los sudamericanos ganaron la última vez que se enfrentaron, fue por 0-1 en agosto de 2022 con anotación de Derlis González, jugador el Olimpia de Asunción y tras el fracaso del Tricolor en Qatar 2022.