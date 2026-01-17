    Mundial 2026

    'Matador' Hernández roba show en Juego de Leyendas: barrida de Puyol y humillación a Materazzi

    El exfutbolista mexicano acapara reflectores en Monterrey en la gran fiesta rumbo al Mundial 2026.

    Por:Fernando Vázquez
    Video ¡Matador Hernández le roba el show a las leyendas de la FIFA!

    Luis 'Matador' Hernández, exfutbolista mexicano, se robó el show en Monterrey durante la celebración del Juego de Leyendas, como preámbulo para el Mundial 2026.

    El ex de equipos como América o Tigres recibió en el primer tiempo una barrida que vaya que resintió, nada más y nada menos que de Carles Puyol, histórico exfutbolista del Barcelona.

    Luis Hernández también tendría su momento de talento al anotar uno de los goles para el equipo mexicano que se enfrentó a las estrellas internacionales y, de paso, hizo ver mal a Marco Materazzi en esa acción.

    Por si fuera poco, Luis Hernández cobró bien su pena máxima en la tanda de penales al final del partido en un duelo que en tiempo regular, acabó por 5-5 en lo que era una auténtica buena fiesta en Monterrey.

    Las estrellas mexicanas acabaron por imponerse a las internacionales en este Juego de Leyendas y que poco a poco anticipa la llegada de la Copa del Mundo de la FIFA.

