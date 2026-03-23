Guatemala Luis Fernanto Tena se ausenta para el juego amistoso de Guatemala ante Argelia en Europa Los Chapines jugarán en Italia tras la cancelación de su juego ante Argentina.

Luis Fernando Tena Imagen Mexsport

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El combinado chapín alistó los últimos detalles en el Centro de Alto Rendimiento en Guatemala el fin de semana antes de realizar el vuelo a Génova, Italia este lunes donde enfrentará a los argelinos el viernes 27 de marzo.

Destaca la ausencia de Fernando Tena, quien se encuentra en México bajo reposo médico tras someterse a una cirugía de vesícula que lo mantendrá alejado de las canchas durante algunas semanas.

'El Flaco' Tena presentó complicaciones de salud de cara al juego ante Argelia y será reemplazado en el banquillo por su auxiliar técnico, el también mexicano y exentrenador de la Liga MX, Salvador 'Chava' Reyes.

Guatemala tenía previsto enfrentar a Argentina en el parón internacional, pero la FIFA no dio luz verde al encuentro porque su reglamento impide que una selección dispute dos juegos en diferentes continentes durante una misma ventana internacional de partidos.