Video Leyenda inglesa revela qué odió del Estadio Azteca en el Mundial del 86

Gary Lineker, legendario exfutbolista de la selección de Inglaterra, recorrió las entrañas del Estadio Azteca durante su remodelación de cara al sorteo y la inauguración del Mundial 2026.

En compañía de David Faitelson, Lineker recordó aquel Mundial del 86 donde la mítica Argentina de Diego Armando Maradona los eliminó en Cuartos de Final con la famosa 'Mano de dios' y el considerado mejor gol de todos los tiempos.

"Es muy antiguo, pero hay mucha historia aquí, la historia es importante en el futbol. Es importante tener estadios nuevos también, pero el Azteca es algo especial, es un estadio muy famoso en todo el mundo, no solo en México".

Gary Lineker no desaprovechó la oportunidad para recordar algo que no le agradó de aquella cancha del Azteca cuando enfrentaron a Argentina.

"El campo ha mejorado, el césped está mucho mejor ahora", comentó con humor.

"En el 86 hubo problemas con el césped, era un poco irregular porque ahora los campos son perfectos y es muy fácil jugar. Por eso dicen que lo que hizo Diego con ese tipo de campos en aquellos días fue excepcional, impresionante".

LINEKER RECUERDA A MARADONA Y EL MEJOR GOL DE LA HISTORIA

"Hice un documental con Diego hace tiempo, obviamente, fue una gran persona, tenía sus problemas en la vida como todos, pero fue un hombre fenomenal, de la gente, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, sin duda.