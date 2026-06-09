Mundial 2026 La UNAM no tendrá actividades laborales el día de la inauguración del Mundial 2026 ‘La Máxima Casa de Estudios’ emitió un comunicado donde informó la decisión para que sus trabajadores tengan el día libre durante la inauguración del Mundial 2026.

Por: Ricardo Escartín Síguenos en Google

. Imagen UNAM

La UNAM emitió un comunicado donde informó la suspensión de actividades laborales para el 11 de junio, día del partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.

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Fue a través de sus redes sociales donde ‘La Máxima Casa de Estudios’ informó la decisión de darle ese día libre a los trabajadores que tengan relación con esta institución académica.

Debido al gran movimiento que habrá en la Ciudad de México a lo largo del día del partido, la UNAM tomó esta decisión para cooperar con la movilidad capitalina, la cual está prevista que sufra afectaciones severas.

“La UNAM informa que el jueves 11 de junio se suspenderán actividades, de manera excepcional y sólo durante esa jornada, debido a las afectaciones severas a la movilidad previstas ante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el juego inaugural en el Estadio Ciudad de México”, informó a través de X.

Días antes y con el fin de que la estrategia de movilidad se lleve a cabo de manera efectiva durante ese día, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, suspendió las clases de las escuelas públicas a nivel básico y medio superior.

La Universidad Nacional Autónoma de México resaltó que su decisión también fue considerada a partir de que los ciclos escolares de los períodos semestral y anual han concluido.