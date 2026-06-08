Mundial 2026 FIFA reveló cuerpo arbitral para el México vs. Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026 Wilton Sampaio será el encargado de dirigir las acciones en el partido que marcará el arranque de la Copa del Mundo en la Ciudad de México.

Por: Antonio Maldonado Síguenos en Google

Video FIFA revela al árbitro para el partido inaugural México vs. Sudáfrica

La FIFA reveló la terna arbitral que se encargará de impartir justicia en el partido inaugural de la Copa del Mundo entre México contra Sudáfrica, en donde todo el cuerpo de silbantes contará con presencia brasileña, paraguaya, chilena, francesa y colombiana.

El máximo organismo rector del balompié mundial anunció los cuerpos de colegiados que estarán liderando los partidos de la primera jornada de la competencia, en donde el Tricolor contará con silbantes, en su mayoría, sudamericanos.

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A través de las redes sociales, la FIFA confirmó que el árbitro central para el duelo inaugural contra Sudáfrica será el brasileño Wilton Sampaio, acompañado de Bruno Pires y Bruno Boschilia como asistentes uno y dos, respectivamente. El cuarto árbitro será Juan Gabriel Benítez de Paraguay.

En la cabina del VAR estará el silbante colombiano Nicolás Gallo, acompañado del chileno, Juan Lara y del francés, Jérome Brisard.

¿Quién es Wilton Sampaio, el árbitro central para el México vs. Sudáfrica?

El silbante de 44 años es uno de los silbantes más prestigiados de toda la Conmebol, por lo que tiene experiencia dirigiendo partidos de alto nivel en competencias como Copa Libertadores o Copa Sudamericana.

Su experiencia también le permitió participar en el Mundial de Catar 2022, en donde impartió justicia en 4 partidos, desde fase de grupos hasta Cuartos de Final.

¿Cuándo se jugará el México vs. Sudáfrica?