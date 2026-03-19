Mundial 2026 Crean ‘Ley para salvar la Copa del Mundo’ contra el ICE en el Mundial 2026 Una congresista de New Jersey solicitó a las autoridades federales evitar redadas para cumplir con las cuotas migratorias.

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Una congresista por New Jersey, Nellie Pou, presentó un proyecto de ley contra posibles redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, durante los partidos del Mundial 2026.

Se trata de la Ley para salvar la Copa del Mundo, donde exige que no se utilicen fondos federales para actividades de control migratorio donde sólo se cumplan cuotas respecto a la detención de aficionados inmigrantes que acudan a la justa veraniega.

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“Me enorgullece presentar la Ley para Salvar la Copa del Mundo junto con LaMonica McIver y Eric Swalwell”, escribió la congresista Nellie Pou en sus redes sociales y exigió a las fuerzas del orden a garantizar una seguridad sólida para el Mundial 2026.

“ No debemos permitir que el miedo defina este momento y arruine los juegos”, indicó Nellie Pou. Se trata de uno de los tres proyectos de ley relacionados al ICE que buscan limitar las operaciones de este departamento de estado para los 78 partidos del Mundial 2026 que se disputarán en Estados Unidos.

"No hay Mundial exitoso cuando los aficionados tienen miedo de dejarse llevar por la euforia. Mi legislación establece una línea roja en el terreno de juego: nada de redadas del ICE. No hay torneo exitoso si los aficionados y los jugadores tienen que estar mirando a su alrededor con temor”, indicó la congresista por New Jersey, una de las sedes del Mundial 2026.