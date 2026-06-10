México vs Sudáfrica Estadio Ciudad de Mexico: único en la historia con tres partidos inaugurales de Mundial El estadio Ciudad de México hará historia cuando el balón ruede sobre su césped el día de la inauguración del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.

Por: Ricardo Escartín Mondragón Síguenos en Google

Video Estadio Ciudad de Mexico: único en la historia con tres partidos inaugurales de Mundial

El estadio Ciudad de México hará historia cuando el balón ruede sobre su legendario césped el día de la inauguración del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.

Y es que este recinto será el único en la historia que albergue tres Copas del Mundo, y con ello tres inauguraciones.

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Ningún templo del futbol, como el estadio Maracaná de Brasil, el estadio de Wembley de Inglaterra o el estadio San Siro en Italia lo pueden presumir.

1970, 1986 y 2026: LA TRIPLE CORONA DEL ESTADIO AZTECA

El estadio Azteca guarda un misticismo único por las selecciones que lograron coronarse allí para escribir su nombre en letras de oro en el libro de los Mundiales, pero también por las que lograron jugar el primer partido.

En México 1970, el país anfitrión recibía su primera Copa del Mundo en casa, y para inaugurarla tenía que atravesar por la Unión Soviética para comenzar con el pie derecho; el estadio Azteca sería el testigo.

Ni los soviéticos ni la Selección Mexicana pudieron hacerse daño; un 0-0 fue el inicio de ambos en el torneo. Pese a que no iniciaron tal como lo tenían esperado, 'el Tri' llegó hasta Cuartos de Final, que es una de sus participaciones más importantes en Mundiales.

16 años tuvieron que pasar para que el país recibiera su segundo Mundial, y con ello su segundo juego de inauguración.

Para esta ocasión, los rivales fueron totalmente distintos. Italia y Bulgaria abrirían el telón de México 1986, en el estadio Azteca.

En aquella ocasión, el mundo vio cómo la selección 'Azurra', aquella que cuatro años antes en España 1982' levantó el trofeo, empataba 1-1 ante los bulgaros, en lo que se consideró como una verdadera sorpresa.

El primer partido del México 86' fue entre estos países, porque la FIFA dictaminó desde Alemania 1974 que el vigente campeón tenía que ser una de las dos selecciones en jugar dicho cotejo. Dicha medida terminó en Corea Japón 2002.

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Ahora, en 2026 y con un nombre distinto, pero con la misma esencia, el estadio Ciudad de México estará en la conversación del mundo cuando reciba su tercera inauguración, esta vez entre México y Sudáfrica.

¿Qué hace único al Azteca entre todos los estadios mundialistas?

Además de estos momentos que quedan grabados en la historia de México, el ‘Coloso de Santa Úrsula’ tiene episodios históricos de sobra para hacerlo único.

México 1970’ fue la consagración de la selección de Brasil, la que vio a Pelé levantar la copa Jules Rimet por tercera vez para su país. Aquella final fue ante Italia, en el estadio Azteca.

México 1986’ fue la vez que el mundo observó cómo Diego Armando Maradona, con su 'Mano de Dios' y 'La Jugada de Todos los Tiempos' ponía a Argentina en lo más alto de la élite mundial; ambas jugadas contra Inglaterra y la final ante Alemania, fueron en 'El Coloso de Santa Úrsula'.

En este estadio también se jugó ‘el Partido del Siglo’ entre Italia y Alemania, que es considerado uno de los mejores cotejos en la historia de este deporte.

En aquel encuentro terminaron cero a cero en los 90’ minutos; en la prórroga, la historia fue distinta con un 4-3 favorable para la 'Azzurra'. Franz Beckenbauer, que terminó con un hombro dislocado, esperaría cuatro años más para llegar a una nueva final.