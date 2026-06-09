Mundial 2026 Cuál fue la mejor actuación de la Selección de Uruguay en un Mundial FIFA La Celeste es una de las ocho selecciones que han ganado un título de la Copa del Mundo de la FIFA.



Video Mundial 2026: Convocatoria de Uruguay con lista de 26 jugadores elegidos

La Selección de Uruguay es una de las ocho selecciones que han conseguido levantar la Copa del Mundo de la FIFA a lo largo de su historia de las 22 ediciones disputadas al momento y de cara al Mundial 2026.

Sin embargo, los títulos que tiene la Celeste en su historia fueron cuando aún estaba en disputa la Jules Rimet, trofeo que dejó de entregarse después del Mundial México 1970, por lo que el nuevo diseño de la Copa nunca ha estado en sus manos.

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El primer título que consiguió en la historia de los Mundiales fueron en el Mundial Uruguay 1930, la primera edición y que en 2030 cumplirá su centenario con la intención de que la nación charrúa vuelva a albergar al menos un partido mundialista.

LA MEJOR ACTUACIÓN DE URUGUAY EN UNA COPA MUNDIAL DE LA FIFA

El segundo título de Uruguay en un Mundial fue en el de Brasil 1950 con el famoso Maracanazo en el que se impusieron al anfitrión en el Estadio Maracaná. Desde entonces, lo más cerca que han estado de volver a una Final fue en el Mundial Suiza 1954, donde fue eliminado en Semifinales y perdió el juego por el Tercer Lugar.

En su última participación en una Copa del Mundo, la de Qatar 2022 , Uruguay ni siquiera superó la Fase de Grupos luego de que cuatro años atrás, en Rusia 2018 llegó a Cuartos de Final.