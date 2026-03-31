Así luce el Grupo A de la Selección de México en la Copa del Mundo 2026
¿Qué tantas posibilidades tiene el Tri de avanzar al sexto partido?
Tras meses de espera, el grupo de la Selección Mexicana de Javier Aguirre en el Mundial 2026 quedó definido tras la definición de las finales del repechaje que otorgaron los úlimos seis boletos al certamen.
El pasado 5 de diciembre, la Selección Mexicana conoció en el sorteo a dos de las selecciones rivales para la Copa del Mundo 2026 en el Grupo A: Sudáfrica, a quien enfrentará por segunda vez en una inauguración mundialista, y Corea del Sur, digno representante de la Confederación de Asia.
Sudáfrica enfrentará México el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Banorte, que para la justa mundialista se llamará Estadio Ciudad de México.
El segundo partido de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 será frente a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara el jueves 18 de junio.
Finalmente, el Tri cerrará la Fase de Grupos ante Chequia -quien dejó fuera a Dinamarca en el Repechaje UEFA- en el Estadio Ciudad de México el miércoles 24 de junio.
Así quedó el Grupo de México en el Mundial 2026
Si la Selección Mexicana avanza como primer lugar de su Grupo disputará los Dieciseisavos de Final el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.
En caso de avanzar, el Tri de Javier Aguirre jugará los Octavos de Final el domingo 5 de julio, también en el Coloso de Santa Úrsula. Cabe destacar que, México no jugará ningún partido en Monterrey.
De los Cuartos de Final en adelante, la Selección Mexicana tendría que viajar a Estados Unidos donde se llevará a cabo la parte final del Mundial 2026 de la FIFA.
GRUPO A DEL MUNDIAL 2026
- México
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- Chequia
Estos son los partidos inaugurales de México en Mundiales
- Mundial Uruguay 1930: Francia 4-1 México
- Mundial Brasil 1950: Brasil 4-0 México
- Mundial Suiza 1954: Brasil 5-0 México
- Mundial Suecia 1958: Suecia 3-0 México
- Mundial Chile 1962: Brasil 2-0 México
- Mundial México 1970: México 0-0 Unión Soviética
- Mundial Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1-1 México