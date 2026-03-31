Mundial 2026 Así luce el Grupo A de la Selección de México en la Copa del Mundo 2026 ¿Qué tantas posibilidades tiene el Tri de avanzar al sexto partido?

Video Resumen | Chequia vs. Dinamarca: México ya conoce a su último rival

Tras meses de espera, el grupo de la Selección Mexicana de Javier Aguirre en el Mundial 2026 quedó definido tras la definición de las finales del repechaje que otorgaron los úlimos seis boletos al certamen.

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Sudáfrica enfrentará México el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Banorte, que para la justa mundialista se llamará Estadio Ciudad de México.

El segundo partido de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 será frente a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara el jueves 18 de junio.

Finalmente, el Tri cerrará la Fase de Grupos ante Chequia -quien dejó fuera a Dinamarca en el Repechaje UEFA- en el Estadio Ciudad de México el miércoles 24 de junio.

Así quedó el Grupo de México en el Mundial 2026

Si la Selección Mexicana avanza como primer lugar de su Grupo disputará los Dieciseisavos de Final el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

En caso de avanzar, el Tri de Javier Aguirre jugará los Octavos de Final el domingo 5 de julio, también en el Coloso de Santa Úrsula. Cabe destacar que, México no jugará ningún partido en Monterrey.

De los Cuartos de Final en adelante, la Selección Mexicana tendría que viajar a Estados Unidos donde se llevará a cabo la parte final del Mundial 2026 de la FIFA.

GRUPO A DEL MUNDIAL 2026

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Chequia

Estos son los partidos inaugurales de México en Mundiales