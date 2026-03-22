Mundial 2026 Los partidos que ha jugado Paulinho con Portugal El atacante del Toluca fue convocado por el combinado luso y busca colarse el Mundial 2026.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Los partidos de Paulinho con la selección de Portugal

Paulinho regresa a la selección de Portugal d espués de casi seis años de no defender la playera del combinado luso t ras ser convocado de última hora para los enfrentamientos ante México y Estados Unidos.

Con este nuevo llamado el atacante buscará incrementar su número de partidos con Portugal, que han sido tres a lo largo de su carrera.

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En su primer partido defendiendo la playera de los portugueses fue en partido amistoso en 2020 frente a la selección de Andorra en donde se despachó con un doblete en el triunfo de los lusos por 7-0.

Después de ese compromiso amistoso, Paulinho disputó días después dos encuentros de la UEFA Nations League.

El primero de ellos ante Francia disputado en el Estadio da Luz donde tuvo acción por c inco minutos en la derrota de Portugal por la mínima.

Después volvió a ver acción en el duelo frente a Croacia en el que participó por 13 minutos y se fue sin gol en el triunfo de los lusos por 3-2 de visita.

Ahora ante México y Estados Unidos, Paulinho buscará sumar más minutos y hacerse presente en el marcador para meterse de lleno por un lugar en la próxima Copa del Mundo.

Actualmente el atacante del Toluca es tricampeón de goleo de la Liga MX y está en la pelea por ese cuarto título.

LOS PARTIDOS DE PAULINHO CON LA SELECCIÓN DE PORTUGAL

El atacante del Toluca debutó con la selección de Portugal en el 2020 donde disputó sus únicos tres encuentros con el combinado luso.

Amistoso: 11 de noviembre: Portugal 7-0 Andorra (doblete de Paulinho)

UEFA Nations League: 14 de noviembre: Portugal 0-1 Francia (jugó 5 minutos)

UEFA Nations League: 17 de noviembre: Croacia 2-3 Portugal (jugó 13 minutos)