Mundial 2026 Paulinho llega a Portugal con mejores números que Cristiano Ronaldo El jugador del Toluca registra mejores cifras que el resto de los delanteros que tiene Roberto Martínez.

Video Mejor que CR7: Paulinho el delantero más goleador de Portugal

Paulinho llega a la Selección de Portugal como el delantero con mejores números dentro de las opciones que tiene Roberto Martínez de cara al Mundial 2026, inclusive por encima de Cristiano Ronaldo.

El delantero del Toluca, de 33 años, regresó a una convocatoria de Portugal casi seis años después y lo hace viviendo el momento más goleador de su carrera.

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Paulinho suma 27 goles en 39 partidos que ha disputado en todas las competencias con los Diablos Rojos en la temporada 2025-26.

Sus números son mejores que los de Cristiano Ronaldo que registra 22 goles en 26 apariciones con el Al-Nassr.

Paulinho también tiene mejores cifras que otros centro delanteros que convocó Roberto Martínez para enfrentar a México y Estados Unidos en la fecha FIFA de marzo.

Gonçalo Ramos registra 11 goles en 38 partidos con el PSG, mientras que Gonçalo Guedes, del Real Sociedad, ha perforado las redes en nueve ocasiones en 35 juegos.

Rafael Leao, estrella del Milan, a quien Paulinho sustituyó en la convocatoria, contabiliza 10 goles en 24 partidos en la presente temporada.

Desde su llegada a México para el Apertura 2024, Paulinho registra 55 goles, 12 asistencias y cuatro títulos en 81 partidos disputados con Toluca, además de un tricampeón de goleo de la Liga MX.

Números de los delanteros de Portugal rumbo al Mundial 2026

Paulinho (Toluca): 27 goles en 39 partidos

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): 22 goles en 26 partidos

Joao Félix (Al-Nassr): 21 goles en 37 partidos

Pedro Gonçalves (Sporting Lisboa): 14 goles en 29 partidos

Gonçalo Ramos (PSG): 11 goles en 38 partidos

Francisco Trincão (Sporting Lisboa): 11 goles en 42 partidos

Rafael Leao (Milan): 10 goles en 24 partidos

Pedro Neto (Chelsea): 10 goles en 44 partidos

Gonçalo Guedes (Real Sociedad): 9 goles en 35 partidos

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Las cifras corresponden a la temporada 2025-26 hasta el 22 de marzo del 2026