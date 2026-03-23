Mundial 2026 Paulinho y los goles, y títulos en la Liga MX que lo llevaron a la selección de Portugal El atacante luso del Toluca enfrentará a México en el partido de preparación rumbo al Mundial 2026 del próximo 28 de marzo.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Paulinho y los números, y títulos en Liga MX que lo llevaron a la selección de Portugal

Paulinho tiene una historia de éxito acelerado en México desde su llegada a Toluca. Desde su arribo en el 2024 su ascenso ha sido tan veloz como el número de sus goles y sus títulos tanto así que tras más de cinco años sin ser llamado regresará este fin de semana a la selección de Portugal.

Y es que Joao Paulo Dias Fernandes ha jugado 77 partidos en la Liga MX y ha marcado 53 goles.

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Le han valido para ser el primer tricampeón de goleo de manera consecutiva en México: en el Apertura 2024 consiguió el primero con 13 tantos, en el Clausura 2025 repitió con 12 y finalmente en el Apertura 2025 lo volvió a conseguir con 12 anotaciones.

Por supuesto, esos numeritos le han valido más que el reconocimiento individual y con los Diablos consiguió dos títulos de Liga MX, también de manera seguida : Clausura 2025 y Apertura 2025. Ni que decir que su futbol y sus goles, por supuesto, fueron claves en el bicampeonato.

Ahora volverá con la selección de Portugal tras un lustro de ausencia. Ahí también ha dejado su sello en tres partidos disputados en el 2020 y dos tantos.

México y Portugal jugarán el próximo 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Banorte en la Ciudad de México. En juego de preparación rumbo al Mundial del 2026 que se jugará entre junio y julio, próximos en Estados Unidos, México y Canadá.