Portugal 2026 Así reaccionó Paulinho a su convocatoria con Portugal para enfrentar a México El delantero del Toluca aseguró que su convocatoria es muy merecida y sueña con estar en el Mundial 2026.

Video Paulinho da sus primeras palabras tras ser convocado a Selección de Portugal

Paulinho reaccionó a su convocatoria de último momento a la Selección de Portugal para los partidos amistoso ante México y Estados Unidos en la fecha FIFA de marzo.

El delantero del Toluca confesó que se enteró del llamado estando enojado por no haber ganado el partido contra Pachuca en la Jornada 12 de la Liga MX.

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“Feliz, después del partido estaba enojadísimo porque no ganamos, pero feliz, es un sueño, cualquier jugador juega por su selección y yo más porque no es normal que Portugal, con el nivel que tiene, convoque a un jugador en un continente muy lejos”, mencionó Paulinho ante los medios de comunicación.

La convocatoria de Paulinho llega en el momento más goleador de su carrera al registrar 27 goles en 39 partidos de la temporada 2025-26. Es el atacante con mejores números dentro de las opciones que tiene Roberto Martínez de cara al Mundial 2026, inclusive por encima de Cristiano Ronaldo.

“ Si estoy es porque me lo merezco mucho porque es distinto ser llamado en Europa y ser llamado acá, es merecido, obviamente que hay más jugadores que pudieron ser llamados, pero sí es merecido”, señaló el delantero del Toluca.

Paulinho sueña con estar en el Mundial 2026, pero sabes que aún es muy temprano para pensar en ello pese a que falta menos de tres meses para el inicio de la Copa del Mundo.

“Todos los jugadores que están en la convocatoria tienen esa ambición, yo igual, pero está lejos todavía, sé que es difícil, ahora a trabajar y disfrutar”, indicó.

Sobre enfrentar a México en el Estadio Banorte, Paulinho declaró: “Nunca jugué ahí, vamos a ver lo que es, pero seguramente jugaré muchos partidos ahí con Toluca”.

Paulinho regresa a una convocatoria de la Selección de Portugal tras disputar tres partidos en noviembre del 2020.