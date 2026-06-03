Mundial 2026 Tim Payne conoce a Valen Scarsini, el influencer que lo hizo viral en redes sociales El defensa de Nueva Zelanda se reunió con el creador de contenido en Miami, a unos días del Mundial 2026.

Video Tim Payne conoce a la persona que lo hizo viral, ¡así fue su encuentro!

Tim Payne, defensa de Nueva Zelanda, finalmente conoció a Valen Scarsini, el influencer argentino que lo hizo viral en redes sociales a unos días de que inicie el Mundial 2026.

La selección neozelandesa publicó en sus redes sociales el video del encuentro entre el futbolista y el creador de contenido que se dio en Miami, sede del amistoso que disputaron este martes Haití y Nueva Zelanda.

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“Muy loco, gracias por todo (…). No sé, como si no supiera qué sentir. Como que es algo muy extranjero, sigo procesándolo, ya sabes, pero es impresionante. Y aprecio que lo hayas hecho por mí”, mencionó Tim Payne.

El futbolista del Wellington Phoenix se hizo viral en redes sociales luego de una investigación de Valen Scarisini, quien descubrió que Payne era el jugador menos conocido de todos los que asistirán al Mundial 2026.

Antes del video, Tim Payne apenas alcanzaba los 4 mil seguidores, pero a casi una semana de que se publicara el reel en Instagram, el defensor ya casi llega a 5 millones de followers. Su impacto fue tan grande que incluso le compusieron una canción con cánticos argentinos.

Tim Payne fue ovacionado en el Chase Stadium, casa del Inter Miami de Lionel Messi, durante el amistoso que ganó Haití por 4-0 sobre Nueva Zelanda.

La selección oceánica debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo lunes 15 de junio ante Irán. Posteriormente, se medirá a Egipto y Bélgica el 21 y 26 de junio, respectivamente.