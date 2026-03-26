Mundial 2026 César Montes destaca convocatoria de Fidalgo y lamenta ausencia de Cristiano Ronaldo El defensa de la Selección Mexicana aprueba la convocatoria del mediocampista del Betis.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video César Montes suelta esta declaración sobre Álvaro Fidalgo y Guillermo Ochoa para enfrentar a Portugal

César Montes, uno de los hombres fuertes en la defensa de la Selección Mexicana, se refirió a la convocatoria de Álvaro Fidalgo, a quien aprobó luego de lo que llegó a mostrar en su tiempo en la Liga MX con el América.

"Todos lo conocemos, lo que hizo en México y simplemente darle la bienvenida, es un gran chico que vino a sumar a nuestro país y contento de que esté con nosotros", expresó Montes ante los medios de comunicación rumbo al partido amistoso México vs. Portugal que reinaugurará el Estadio Banorte.

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¿Qué dijo César Montes sobre Portugal sin CR7?

Respecto a su próximo partido amistoso, Montes destacó la importancia de la selección portuguesa y resaltó el hecho de que el equipo es más que solo Cristiano Ronaldo.

"Representa algo importante a nivel mundial CR7, pero creo que la selección de Portugal es muy basta, eso me preocupa, porque es una selección porque va a ser un partido que nos va a exponer a nuestras virtudes y lo que hay que mejorar de cara a la Copa del Mundo", dijo el Cachorro, aunque lamentó no poder enfrentar al delantero portugués.

"Lastimosamente no viene, era importante por lo que representa pero es una selección con jugadores que compiten en Europa y es una selección que no necesita vender y va a ser un gran partido para nosotros", agregó.

César Montes lamenta lesiones en México

Uno de los problemas de cara a la Copa del Mundo es la gran cantidad de jugadores lesionados de la Selección Mexicana que se han ido acumulando y que ponen en riesgo su participación, situación que lamenta Montes, pues entiende lo que significa.

"Me entristece mucho por ellos, son jugadores que han estado en el proceso y es parte, estamos expuestos a las lesiones, en el camino se quedaron ellos pero estos partidos y el Mundial van a ir por ellos, sé lo que han luchado por estar ahí lo que duele y todo el apoyo para ellos", opinó.