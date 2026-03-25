México 2026 Fidalgo habla por primera vez como jugador de la selección de México El Maguito señaló que su vida en el país lo transformó y tiene un "sentimiento de pertenencia".

Video Fidalgo ve "sentimiento de pertenencia" y orgullo por defender a México

Álvaro Fidalgo es la sensación del momento con su primera convocatoria a la Selección Mexicana tras haber obtenido su naturalización hace poco más de un mes.

D e cara al partido de México vs. Portugal que significará la reinauguración del Estadio Banorte, El Maguito por fin dio declaraciones.

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PRIMERAS PALABRAS DE FIDALGO CON MÉXICO



En entrevista con la Selección Mexicana, Fidalgo externó un poco de lo que le hizo tomar la decisión de jugar con México y buscar un cupo en el Mundial 2026.

"Llegué al país hace cinco años y fue un cúmulo de cosas, muchísimas vivencias, conocer grandísimas personas, Club América, todo lo que viví en el país, como me transformó en muchos aspectos y es un sentimiento de pertenencia, lo siento como mi casa.

"Fue una de las cosas que por las que tomé la decisión de representar al Tri, a la selección. Muy feliz de estar aquí, de representarlo y con mucho orgullo", apuntó.

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