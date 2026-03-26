México 2026 Javier Aguirre niega que sea pretexto contar con varios lesionados de cara al Mundial 2026 El técnico de la Selección Mexicana confirmó que hay hasta tres descartados por lesión, pero destacó el mundo de posibilidades que tiene para sustituirlos.



Video Al mal tiempo, buena cara: Aguirre analiza tema de lesionados en el Tri

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, habló este jueves en conferencia de prensa previo a los partidos amistosos frente a Portugal y Bélgica; un tema que ha acaparado los reflectores y micrófonos tampoco pasó desapercibido esta vez; los lesionados.

“ Los lesionados es un contratiempo, como entrenador ves opciones y las tenemos. Nos pasaron el dato de que hemos llamado a 83 jugadores, una población de 83, te salen 26 definitivamente.

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“Pero te doy otro dato, 10 jugadores que están en Copa Oro no están en México y dos más campeones en Nations League, Huescas y Romo, por lo tanto la mitad del equipo que ganó dos títulos, que fue hace tiempo, pero están contigo, un compromiso, no están ahora.

“No es pretexto porque surge otro, son mexicanos en el mismo puesto y van a intentarlo y tenemos que ser muy fríos en la toma decisiones. Si hay dos o tres descartados no por mí sino por tema médico”, indicó Javier ‘Vasco’ Aguirre rumbo al juego ante Portugal bajo el marco de la reinauguración del Estadio Banorte.

JAVIER AGUIRRE DA BUENAS NOTICIAS RESPECTO A LESIONADOS Y DESDE TIJUANA

El estratega de la Selección Nacional de México indicó que la rehabilitación por lesión de Gilberto Mora, de Xolos de Tijuana, va por buen camino; también hay buenas noticias y sensaciones desde Europa con Santiago Gimenez e incluso Edson Álvarez, éste que se encuentra en territorio mexicano.

Asimismo, destacó que Jesús Angulo arrastra algunos problemas físicos pero quiere estar considerado de cara a la convocatoria definitiva para el Mundial 2026, mismo caso el de Alexis Velam quien debió ser operado para una limpieza de una rodilla.

“Nos llegan informaciones… estuve en Tijuana no hace mucho, estuve con (Gilberto) Mora y bien, muy bien Gilberto, tiene buenas sensaciones, estamos en comunicación diaria.

“Cómo entrenó, cuántos kilómetros hizo qué comió, qué metros de alta intensidad, cuánto pesa, qué comió, como están, necesita apoyo, mandamos gente a Tijuana, la progresión de Tijuana es muy buena, como la de Santi como la de Edson.

‘El Pelón’ (Luis) Chavez ya salió en la banca en Moscú, que se nos rompió la rodilla en Copa Oro, son buenas noticias, en cuanto más recuperemos a jugadores que nos ayudaron en el pasado la gama se hace más amplia a la hora de tomar la decisión final”, resaltó Javier ‘Vasco’ Aguirre hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.