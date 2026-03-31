Julián Quiñones elogia convocatoria de Fidalgo con México de cara al Mundial 2026
El delantero dejó un recadito a sus detractores que aún le cuestionan su nacionalidad.
Julián Quiñones reaccionó a la primera convocatoria de Álvaro Fidalgo con México, con quien compartió momentos inolvidables en el Club América y a quien podría ver de nuevo en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.
En entrevista para TUDN, Quiñones habló de Fidalgo y lo que significa que un futbolista naturalizado, al igual que él, porte con orgullo la playera de la Selección Mexicana.
"Fidalgo es un jugador fantástico, todo lo sabemos, lo hemos visto y el partido pasado me gustó como jugó. Es un jugador muy clave y creo que para nadie es un secreto que nos va a ayudar en la Selección".
Quiñones y Fidalgo coincidieron por primera vez en una convocatoria de la Selección Mexicana para la fecha FIFA de marzo en la que México enfrentó a Portugal como parte de la reinauguración del Estadio Banorte y cerrará el parón internacional ante Bélgica este martes 31 de marzo en Chicago.
QUIÑONES MANDA MENSAJE A DETRACTORES QUE CUESTIONAN SU NACIONALIDAD
Ante la polémica sobre si convocar a jugadores naturalizados a la Selección Mexicana, Julián Quiñones dejó en claro su sentir por el país que lo acogió y que catapultó su carrera, donde ganó títulos con tres equipos distintos.
"Yo soy mexicano, amo a México, si bien algunas personas no conocen mi historia de a qué edad llegué acá, los que no la conocen son lo que dudan de que no soy mexicano y yo me siento 100 por ciento y orgulloso de serlo.
"Llegué de 17 años, toda mi vida acá en México, me marcó mucho, la gente que no conoce la historia critica", señaló.