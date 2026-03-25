México 2026 El ritual que la Selección Mexicana hizo junto a Álvaro Fidalgo en su primera concentración Esto fue lo que el equipo nacional mexicano y el mediocampista del Betis hicieron tras el primer llamado del futbolista al Tricolor.

Video Así fue el ritual con el que la Selección Mexicana dio la bienvenida a Álvaro Fidalgo

Álvaro Fidalgo vive su primera etapa con la Selección Mexicana a pocos meses de firmar su naturalización como mexicano y ya cuenta con el número que portará en el dorsal de cara a los partidos amistosos frente a las selecciones de Portugal y de Bélgica dentro de la Fecha FIFA de marzo.

Su llegada a la Selección Mexicana ha generado furor, pues se trata un elemento con calidad que dejó buenos dividendos y varios títulos en su paso por las Águilas del América y que ahora tiene la oportunidad de representar al conjunto nacional mexicano.

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De recién incorporación con el Real Betis, donde incluso mostró una playera del club muy mexicana, ahora viste la camiseta nacional del Tricolor y la manera en la que llegó dentro de su primera concentración llamó la atención en las redes sociales.

Las cuentas oficiales de la selección Mexicana compartieron un video en el que el llamado ‘Maguito’ regresó el ‘follow’ a la cuenta de Instagram de México con una sonrisa de por medio por la etapa que vivirá a partir de ahora y con la posibilidad de formar parte de la Copa del Mundo de la FIFA.

Álvaro Fidalgo llegó a LaLiga de España apenas en 2026 para vestir la camiseta del Real Betis, con el que ha jugado ocho partidos y ya suma un gol, luego del que hizo en el derbi de Sevilla que acabó con empate 2-2.