Mundial 2026 México vs. Portugal: Álvaro Fidalgo entrena por primera vez con Selección Mexicana El futbolista del Betis ya luce los colores del Tri con miras a su debut de cara al Mundial 2026.

Video Así entrena Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana; estrena uniforme en su primer llamado

Álvaro Fidalgo entrenó por primera vez con la Selección Mexicana de cara al partido amistoso México vs. Portugal que reinaugurará el Estadio Banorte para el Mundial 2026.

Las redes sociales del Tri compartieron un video en primera persona del primer entrenamiento de Fidalgo en el CAR con los colores de la Selección Mexicana.

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“Ya me dieron la bienvenida con dos o tres patadas. No, es broma, todo bien”, mencionó, entre risas, el mediocampista del Betis en el video publicado.

Álvaro Fidalgo se perfila a debutar con México este sábado 28 de marzo ante Portugal en el Estadio Banorte, cancha que conoce muy bien al jugar varios partidos ahí con América.

Fidalgo buscará aprovechar la oportunidad que le está dando Javier Aguirre en esta fecha FIFA con el objetivo de subirse a la convocatoria final para la Copa Mundial de la FIFA 26.

El futbolista del Betis reforzará el mediocampo de la Selección Mexicana que está mermado por las lesiones de Gilberto Mora, Marcel Ruiz y Edson Álvarez.

De hecho, Álvaro Fidalgo podría ser el sustituto de Marcel Ruiz, quien se perfilaba a estar en el Mundial 2026, pero se rompió los ligamentos de la rodilla derecha con Toluca y estará fuera de las canchas por lo que resta del año.

Además de Portugal, México se enfrentará a Bélgica el martes 31 de marzo en el estadio Soldier Field de Chicago, Illinois.