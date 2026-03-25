México 2026 Este es el número que tendrá Álvaro Fidalgo en la playera de la Selección Mexicana El mediocampista mexicano del Real Betis utilizará este número revelado por Gibrán Araige para TUDN de cara a la Fecha FIFA ante Portugal y Bélgica.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Álvaro Fidalgo y el número que portará en el dorsal de la playera de la Selección Mexicana

Las impresiones que dejó el mediocampista español ahora naturalizado mexicano en su paso por la Liga MX con las Águilas del América convencieron al medio futbolístico en México y, lo más importante, al cuerpo técnico que comanda Javier Aguirre en la Selección Mexicana.

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Su llamado se da en la recta final de la preparación del conjunto nacional mexicano hacia el partido inaugural del Mundial 2026 que se llevará a cabo este verano en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que su inclusión para esta Fecha FIFA es un guiño hacia el torneo más importante en el mundo del futbol.

¿QUÉ NÚMERO LLÉVARÁ ÁLVARO FIDALGO EN LA SELECCIÓN MEXICANA?

Si bien Álvaro Fidalgo se identificó con el número 8 en su paso por las Águilas del América, muchos aficionados parece que decidieron comprar la camiseta de la Selección Mexicana con ese número, pero no será el que luzca al menos en esta convocatoria del ‘Vasco’ Aguirre.

El número ocho lo tendrá ‘Charly’ Rodríguez, quien lo ocupa de manera habitual cuando es llamado por Javier Aguirre en los partidos de preparación de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, por lo que será otro el número que tenga en el dorsal.

De acuerdo con información de Gibrán Araige, Álvaro Fidalgo portará el número 19 en el dorsal para los partidos amistosos que México jugará frente a Portugal y Bélgica en el Estadio Banorte y en territorio estadounidense como el cierre de la Fecha FIFA de marzo.